Дом де Брёйне ограбили

Дом полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне был ограблен в Бельгии. Инцидент, о котором пишет HLN, произошёл в субботу. Грабители проникли в дом с помощью стремянки. Они унесли с собой некоторые ценные предметы, но подробности пока не известны.

Отмечается, что ни де Брёйне, ни членов его семьи в момент ограбления в доме не было.

Напомним, что в начале сезона Кевин де Брёйне получил травму, от которой до сих пор восстанавливается. Недавно бельгийский полузащитник начал делать беговые упражнения, и его возвращение в строй не за горами.