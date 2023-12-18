​«РБ Лейпцигу» интересен Санчо, но есть проблема

Вингер Джедон Санчо ещё в сентябре был отстранён от работы в «Манчестер Юнайтед» на фоне конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Футболист наверняка сменит клубную прописку зимой, и интерес к нему проявляет ряд команд. Как сообщает в социальных сетях журналист Кристиан Фальк, «РБ Лейпцигу» до сих пор интересен Санчо. Проблемой для «быков» является высокая заработная плата футболиста – этот момент является предметом для переговоров.

Джедону Санчо 23 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 32 миллиона евро.