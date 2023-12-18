Рафинья может вернуться в АПЛ

Полузащитник каталонской «Барселоны» Рафинья может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал за «Лидс».

По информации журналистов Todofichajes, в подписании бразильского футболиста заинтересован лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» начали переговоры, но пока не могут согласовать с «сине-гранатовыми» сумму трансфера. Англичане готовы заплатить за Рафинью 40 миллионов евро, в то время как каталонская сторона рассчитывает получить около 70 миллионов.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Рафинья провел 13 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.