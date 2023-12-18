Алькантара близок к уходу из «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может покинуть Английскую премьер-лигу и продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Как стало известно журналистам портала Todofichajes, в подписании 32-летнего футболиста заинтересован «Трабзонспор». Срок действующего трудового соглашения между Тьяго и мерсисайдцами рассчитан до середины следующего года. Сумма трансфера Алькантары оценивается в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии испанец не сыграл ни одного матча. В минувшем розыгрыше Премьер-лиги полузащитник провел 18 поединков, в которых получил две желтые карточки.