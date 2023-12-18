«Манчестер Юнайтед» и клубы из Саудовской Аравии хотят Рафинью, цена бразильца – 100 миллионов евро

Каталонская «Барселона» больше не рассматривает вингера Рафинью Диаса как неприкасаемого футболиста. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» открыты к продаже бразильца.

Источник сообщает, что в услугах Рафиньи заинтересованы клубы из Саудовской Аравии и «Манчестер Юнайтед», который настаивает на обмене с Джедоном Санчо. При этом «Барселона» хочет выручить за футболиста 100 миллионов евро.

Отмечается, что сам Рафинья пока напрочь отказывается уходить из «Барселоны». В этом сезоне бывший игрок «Лидса» отметился двумя голами и четырьмя ассистами в чемпионате Испании.