«Ливерпуль», «Милан» и «Байер»: назван явный фаворит Лиги Европы

Аналитики портала Euro Club Index оценили шансы команд на победу в нынешнем сезоне Лиги Европы.

Согласно мнению аналитиков, самые большие шансы одержать победу в турнире имеет «Ливерпуль». Шансы подопечных Юргена Клоппа оцениваются в 38 процентов. Второе место в списке фаворитов занимает леверкузенский «Байер» (12%). Топ-3 замыкает представитель Серии А «Милан» (7%).

Напомним, что жеребьевка плей-офф Лиги Европы состоится сегодня, 18 декабря. Начало церемонии запланировано на 14:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне победителем турнира стала «Севилья».