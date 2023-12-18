«Ювентус» начал переговоры по трансферу Филлипса

Туринский «Ювентус» начал переговоры по трансферу полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса. Об этом утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Источник отмечает, что Филлипс открыт к переезду в Италию, а «Манчестер Сити» готов отпустить футболиста, который не входит в планы тренера Хосепа Гвардиолы. «Ювентус» хочет оформить сделку на правах аренды с правом выкупа. Сторонам ещё предстоит согласовать, какой объём зарплаты англичанина будет покрывать «Манчестер Сити».

Напомним, Филлипса ранее также связывали с трансфером в «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».