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«Ювентус» начал переговоры по трансферу Филлипса

18 Декабря 2023 • 12:11 Комментировать
Фрозиноне
...
Ювентус
23.12 14:30

Туринский «Ювентус» начал переговоры по трансферу полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса. Об этом утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Источник отмечает, что Филлипс открыт к переезду в Италию, а «Манчестер Сити» готов отпустить футболиста, который не входит в планы тренера Хосепа Гвардиолы. «Ювентус» хочет оформить сделку на правах аренды с правом выкупа. Сторонам ещё предстоит согласовать, какой объём зарплаты англичанина будет покрывать «Манчестер Сити».

Напомним, Филлипса ранее также связывали с трансфером в «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

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Ювентус Манчестер Сити Кэлвин Филлипс трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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