Ван де Бек в течение суток пройдёт медосмотр в «Айнтрахте»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек в течение суток пройдет медицинский осмотр во франкфуртском «Айнтрахте». Об этом рапортуют немецкие СМИ. Затем стороны подпишут арендное соглашение.

В договоре будет пописан пункт о праве выкупа. Он не будет являться обязательным и составит 11 миллионов евро.

Напомним, что полузащитник перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2020 года из амстердамского «Аякса» за 39 миллионов евро. Нидерландец не смог за три года стать основным игроком «красных дьяволов». Хавбек принял участие всего в двух матчах нынешнего сезона за манкунианцев.