Тен Хаг - о матче с «Ливерпулем»: «Мы хотели отомстить за 0:7»

В центральном матче 17-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл против «Ливерпуля». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Ливерпуль» - очень сильная команда с выраженным атакующим стилем. В матче с таким соперником нужно максимально внимательно играть в обороне. В прошлом сезоне мы проиграли им со счетом 0:7. Это было большим провалом. Нам хотелось отомстить», - передает слова наставника DAZN.

По итогам 17 туров Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 28 баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице. Что касается «Ливерпуля», то подопечные Юргена Клоппа (38) находятся на второй позиции.