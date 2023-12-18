Назван лучший футболист матча «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»

Аналитики портала Sofascore подвели итоги центрального матча 17-го тура Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на «Энфилде» и завершилась вничью со счетом 0:0.

Лучшим футболистом поединка был признан вратарь «красных дьяволов» Андре Онана, получивший оценку 9,3. На счету камерунского голкипера восемь сэйвов.

Из-за потери очков в домашнем матче «Ливерпуль» опустился на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, уступив лидерство лондонскому «Арсеналу». «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в чемпионате страны.