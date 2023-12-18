Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг ответил ван Дейку на слова о преимуществе «Ливерпуля»

18 Декабря 2023 • 09:14 Комментировать

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на слова защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка после очного матча команд. Нидерландец заявил, что его команда имела большое преимущество в прошедшей встрече.

«Это мнение ван Дейка. У нас были более хорошие моменты. Например, у Хёйлунна и Гарначо», - передает слова тренера UtdPlug.

Напомним, что поединок состоялся на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершился вничью со счетом 0:0. После 17 проведенных туров «Ливерпуль» с 38 баллами занимает второе место в турнирной таблице, а «красные дьяволы» (28) располагаются на седьмой строчке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Виргил Ван Дейк Эрик тен Хаг ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Декабря
10:01 · Англия. Премьер-лига
Уткин заявил, что уснул во время просмотра матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
09:58 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг - о матче с «Ливерпулем»: «Мы хотели отомстить за 0:7»
09:34 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший футболист матча «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»
09:14 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил ван Дейку на слова о преимуществе «Ливерпуля»
00:32 · Англия. Премьер-лига
​Наставник «Вулверхэмптона»: «Счёт не отражает события игры»
00:27 · Англия. Премьер-лига
​Мойес: «Приятно удивило начало игры»
00:17 · Англия. Премьер-лига
​Ван Дейк: «Лишь одна команда пыталась выиграть матч»
00:11 · Англия. Премьер-лига
​Старридж: «Манчестер Юнайтед» отскочил, они восхищаются очком»
00:05 · Англия. Премьер-лига
​Кин обвинил ван Дейка в высокомерии
17 Декабря
23:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» установил свой антирекорд, не забив за 34 удара
23:21 · Англия. Премьер-лига
​На «Энфилде» зафиксировали рекордное число болельщиков на матче с 1963 года 1
23:14 · Англия. Премьер-лига
​Гари Невилл: «Никогда не видел такой атмосферы на «Энфилде» в матче с «Манчестер Юнайтед»
23:09 · Англия. Премьер-лига
​Каррагер: «У «Ливерпуля» отличные игроки, но странные решения»
23:04 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Нам не повезло»
22:58 · Англия. Премьер-лига
​Де Дзерби: «Арсенал» - лучшая команда в Англии на данный момент»
Все новости
Рекомендуем