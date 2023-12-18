Тен Хаг ответил ван Дейку на слова о преимуществе «Ливерпуля»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на слова защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка после очного матча команд. Нидерландец заявил, что его команда имела большое преимущество в прошедшей встрече.

«Это мнение ван Дейка. У нас были более хорошие моменты. Например, у Хёйлунна и Гарначо», - передает слова тренера UtdPlug.

Напомним, что поединок состоялся на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершился вничью со счетом 0:0. После 17 проведенных туров «Ливерпуль» с 38 баллами занимает второе место в турнирной таблице, а «красные дьяволы» (28) располагаются на седьмой строчке.