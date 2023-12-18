​Наставник «Вулверхэмптона»: «Счёт не отражает события игры»

В семнадцатом туре английского чемпионата лондонский «Вест Хэм» обыграл с крупным счетом «Вулверхэмптон», и наставник «волков» Гари О'Нил не считает счет адекватным - по его мнению, «Вулверхэмптон» заслуживал большего, нежели поражение с крупным счетом.

- Пропустили три ужасных гола, подарили их сопернику. Я очень разочарован этим. Счет не отражает событий игры, но если вы допускаете ошибки, то Премьер-лига жестко наказывает за них, - цитирует слова О'Нила BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Вулверхэмптон» примет в домашних условиях лондонский «Челси».