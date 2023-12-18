​Мойес: «Приятно удивило начало игры»

В семнадцатом туре английского чемпионата лондонский «Вест Хэм» обыграл с крупным счетом «Вулверхэмптон», «молот», как и ожидалось, оказался мощнее зубов «волков». Дэвид Мойес, шотландский наставник «Вест Хэма», прокомментировал итоги матча, ему понравилось, как начала игру его команда:

- Мы хорошо завершили выступления в группе еврокубков, и снова выдали отличное выступление. Несмотря на то, что у нас был матч в четверг, мне очень понравилось и очень удивило, как бодро и агрессивно игроки начали матч, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.

В следующем туре «Вест Хэм» примет хромающий «Манчестер Юнайтед».