​Де Дзерби: «Арсенал» - лучшая команда в Англии на данный момент»

В семнадцатом туре английского чемпионата «Брайтон» пропустил два безответных мяча от лондонского «Арсенала», и итальянский наставник «чаек» Роберто де Дзерби считает, что его команда проиграла самому сильному коллективу в чемпионате Англии. Он высоко оценил игру оппонента.

- «Арсенал» сыграл намного лучше нас. Они заслужили победу. Мы очень сильно страдали во время матча. Я думаю, что в этом сезоне «Арсенал» - лучшая команда в английском футболе. Мы не привыкли к таким матчам, мы любим контролировать игру, - цитирует слова де Дзерби итальянское новостное агентство ITASportPress.