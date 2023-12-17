Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Де Дзерби: «Арсенал» - лучшая команда в Англии на данный момент»

17 Декабря 2023 • 22:58 Комментировать
Арсенал
2:0
Брайтон

В семнадцатом туре английского чемпионата «Брайтон» пропустил два безответных мяча от лондонского «Арсенала», и итальянский наставник «чаек» Роберто де Дзерби считает, что его команда проиграла самому сильному коллективу в чемпионате Англии. Он высоко оценил игру оппонента.

- «Арсенал» сыграл намного лучше нас. Они заслужили победу. Мы очень сильно страдали во время матча. Я думаю, что в этом сезоне «Арсенал» - лучшая команда в английском футболе. Мы не привыкли к таким матчам, мы любим контролировать игру, - цитирует слова де Дзерби итальянское новостное агентство ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Брайтон Роберто де Церби Роберто де Дзерби ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 17 Декабря
22:58
​Де Дзерби: «Арсенал» - лучшая команда в Англии на данный момент»
22:16
​Жоржиньо женится во второй раз
20:36
​Артета: Хаверц – топ
20:29
Хаверц высказался о победе над «Брайтоном»
20:02
Артета поблагодарил болельщиков после победы над «Брайтоном»
18:59
«Арсенал» разобрался с «Брайтоном» и возглавил Премьер-лигу
16:30
«Арсенал» - «Брайтон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
16:10
​Зинченко и Жезус – в основе «Арсенала» на матч против «Брайтона»
03:57
Топ-клубы АПЛ следят за братом Беллингема
03:29
Нагельсманн – об игре Хаверца слева в защите: «С этим покончено»
02:02
Арсенал - Брайтон: где смотреть прямую трансляцию онлайн
16 Декабря
16:51
«Арсенал» готовится сделать предложение по центральному защитнику «Спортинга»
15:18
Прогноз и ставка на матч Арсенал — Брайтон АПЛ — 17 декабря 2023
14:27
Артета: «Игра за «Брайтон» хорошо повлияла на Троссара и Уайта»
14 Декабря
17:03
«Вильярреал» нацелился на защитника «Арсенала»
13:00
«Ливерпуль» не будет бороться за Пальинью, на игрока претендуют только два клуба
12 Декабря
23:42
«Арсенал» попробует арендовать Тони в январе
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Арсенал Арсенал
Брайтон Брайтон
2
0
1.48 4.50 6.60
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3
0
1.88 3.70 4.00
Видео
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Астон Вилла Астон Вилла
1
2
2.65 3.65 2.50
Видео
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
0
1.57 4.50 5.20
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Декабря
23:14 · Англия. Премьер-лига
​Гари Невилл: «Никогда не видел такой атмосферы на «Энфилде» в матче с «Манчестер Юнайтед»
23:09 · Англия. Премьер-лига
​Каррагер: «У «Ливерпуля» отличные игроки, но странные решения»
23:04 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Нам не повезло»
22:58 · Англия. Премьер-лига
​Де Дзерби: «Арсенал» - лучшая команда в Англии на данный момент»
22:48 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай высказался о капитанской повязке в матче против «Ливерпуля»
22:36 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг — о ничьей с «Ливерпулем»: Мы могли выиграть
22:22 · Англия. Премьер-лига
Невилл — о матче «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»: Никто не думал, что гости уйдут живыми
22:16 · Англия. Премьер-лига
​Жоржиньо женится во второй раз
22:09 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк — о матче против «Манчестер Юнайтед»: «Только одна команда пыталась победить»
21:42 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» не забивал в 5 последних матчах АПЛ на «Энфилде»
21:34 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» отреагировал на ситуацию с автобусом «Манчестер Юнайтед»
21:20 · Англия. Премьер-лига
Филлипс близок к переходу в «Ювентус» слухи
21:03 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» потерял полузащитника из-за травмы
20:45 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд – одно касание в чужой штрафной площади в первом тайме
20:37 · Англия. Премьер-лига
Хаверц поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ливерпуля» 1
Все новости
Рекомендуем