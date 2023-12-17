Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Италии Жоржиньо женится во второй раз. Он сделал соответствующее предложение. Его избранница - Кэтрин Хардинг, популярная в Англии певица, которая в прошлом уже была замужем за актером Джудом Лоу, от которого даже родила сына.

Впрочем, и Жоржиньо, что называется, с «прошлым» - его предыдущая подруга Наталья Летери родила ему двоих дочерей, одной из которых восемь лет, другой - пять.

Напомним, что ранее Жоржиньо выступал в другом лондонском клубе - «Челси». В 2021 году он стал чемпионом Европы в составе итальянской сборной. Тогда в финале турнира «скуадра адзурра» выиграла у англичан.