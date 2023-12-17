Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс близок к переходу в туринский «Ювентус», об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, решающим фактором в достижении соглашения стало то, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что англичанин не входит в его планы.

Контракт 28-летнего футболиста с английским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Филлипс принял участие в девяти играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Напомним, что он пополнил ряды «Манчестер Сити» летом прошлого года, перейдя из «Лидса» за 49 миллионов евро.