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Филлипс близок к переходу в «Ювентус» слухи

17 Декабря 2023 • 21:20 Комментировать
Манчестер Сити
2:2
Кристал Пэлас

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс близок к переходу в туринский «Ювентус», об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, решающим фактором в достижении соглашения стало то, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что англичанин не входит в его планы.

Контракт 28-летнего футболиста с английским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Филлипс принял участие в девяти играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Напомним, что он пополнил ряды «Манчестер Сити» летом прошлого года, перейдя из «Лидса» за 49 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Сити Кэлвин Филлипс ещё теги

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