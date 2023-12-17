Хаверц поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ливерпуля»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Кай Хаверц поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Английской премьер-лиги против «Ливерпуля».

Сегодня, 17 декабря, «канониры» на своём поле оказались сильнее «Брайтона» (2:0) и вернулись на первую строчку в турнирной таблице.

Немец отметил, что всегда приятно быть на вершине турнирной таблицы.

«На следующей неделе нас ждет еще одна тяжелая игра, нам нужно будет хорошо к ней подготовиться и, надеюсь, одержать победу и насладиться рождественскими каникулами», - приводит слова Хаверца официальный сайт «Арсенала».

Игра состоится 23 декабря. Начало — в 20:30 по московскому времени.