Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хаверц поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ливерпуля»

17 Декабря 2023 • 20:37 Комментировать
Ливерпуль
...
Арсенал
23.12 20:30

Полузащитник лондонского «Арсенала» Кай Хаверц поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Английской премьер-лиги против «Ливерпуля». 

Сегодня, 17 декабря, «канониры» на своём поле оказались сильнее «Брайтона» (2:0) и вернулись на первую строчку в турнирной таблице. 

Немец отметил, что всегда приятно быть на вершине турнирной таблицы. 

«На следующей неделе нас ждет еще одна тяжелая игра, нам нужно будет хорошо к ней подготовиться и, надеюсь, одержать победу и насладиться рождественскими каникулами», - приводит слова Хаверца официальный сайт «Арсенала».

Игра состоится 23 декабря. Начало — в 20:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Кай Хаверц ещё теги

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Арсенал Арсенал
Брайтон Брайтон
2
0
1.48 4.50 6.60
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3
0
1.88 3.70 4.00
Видео
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Астон Вилла Астон Вилла
1
2
2.65 3.65 2.50
Видео
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
0
1.57 4.50 5.20
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Декабря
21:34 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» отреагировал на ситуацию с автобусом «Манчестер Юнайтед»
21:20 · Англия. Премьер-лига
Филлипс близок к переходу в «Ювентус» слухи
21:03 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» потерял полузащитника из-за травмы
20:45 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд – одно касание в чужой штрафной площади в первом тайме
20:37 · Англия. Премьер-лига
Хаверц поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ливерпуля»
20:36 · Англия. Премьер-лига
​Артета: Хаверц – топ
20:29 · Англия. Премьер-лига
Хаверц высказался о победе над «Брайтоном»
20:11 · Англия. Премьер-лига
Артета подвёл итоги матча против «Брайтона»
20:02 · Англия. Премьер-лига
Артета поблагодарил болельщиков после победы над «Брайтоном»
19:47 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг высказался о капитанской повязке у Мактоминая
19:33 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» установила клубный рекорд
19:22 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить воспитанника «Челси» слухи
19:19 · Англия. Премьер-лига
​«Лутон Таун» поделился новостями о состоянии Локьера – футболист перенёс остановку сердца во время матча
19:02 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» уже вторая после волевой победы над «Брентфордом»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» трижды огорчил оборону «Вулверхэмптона» 1
Все новости
Рекомендуем