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​Артета: Хаверц – топ

17 Декабря 2023 • 20:36 Комментировать
Арсенал
2:0
Брайтон

В воскресенье «Арсенал» на своём поле обыграл «Брайтон» в матче Английской премьер-лиги – 2:0. Автором одного из голов стал Кай Хаверц. Для немца это уже четвёртый гол в семи последних играх. Комментарий по поводу выступления Хаверца дал рулевой «канониров» Микель Артета.

«Кай Хаверц опять забил? Он топ. Его уверенность растёт, он чувствует себя более комфортно, и вы может это видеть. Его игра, его интеллект, его агрессия, его скорость работы – просто топ», - сказал Артета в послематчевом комментарии.

Следующий матч чемпионата Англии «Арсенал» проведёт в субботу, 23 декабря, - против «Ливерпуля» на выезде.

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