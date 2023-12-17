Футболист лондонского «Арсенала» Кай Хаверц высказался о победе над «Брайтоном» (2:0) в матче 17-го тура Английской премьер-лиги.

Немец отметил, что игра была очень тяжёлой, и его команда должна была забивать больше в первом тайме, но после разговора в перерыве игре пошла в гору.

«Мы также очень хорошо начали второй тайм, имели пару моментов. Иногда очень важны стандартные положения, забили с их помощью, а иногда это открывает дверь в игру. Сегодня это произошло, и мы все очень рады», - приводит слова Хаверца официальный сайт «Арсенала».

Благодаря победе подопечные Микеля Артеты вернулись на первую строчку в турнирной таблице.