Артета подвёл итоги матча против «Брайтона»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги матча 17-го тура Английской премьер-лиги, в котором столичный клуб на своём поле оказался сильнее «Брайтона» (2:0), тем самым вернувшись на первую строчку в турнирной таблице.

Специалист отметил, что встреча получилась невероятной, ведь своей игрой против такой команды игроки заслужили набрать три очка.

«У нас было много ситуаций, когда мы могли могли отметиться голом, но этого не сделали. Да, 1:0 было недостаточно для победы», - приводит слова Артеты BBC.

В следующем туре подопечные Артеты на выезде сыграют против «Ливерпуля».