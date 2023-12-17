Артета поблагодарил болельщиков после победы над «Брайтоном»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета выразил благодарность болельщикам после победы над «Брайтоном» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги.

Напомним, что «канониры» одержали победу со счётом 2:0 благодаря голам Габриэля Жезуса и Кая Хаверца.

«Атмосфера снова была просто невероятной: как толпа гнала нас вперед, как она была с нами в каждой передаче. Испытать это вживую на стадионе – настоящая красота», - заявил Артета на пресс-конференции.

Благодаря победе столичный клуб вернулся на первую строчку в турнирной таблице. В следующем туре их ожидает матч против «Ливерпуля».