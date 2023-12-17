​«Астон Вилла» установила клубный рекорд

В воскресенье «Астон Вилла» порадовала своих болельщиков гостевой победой над «Брентфордом» со счётом 2:1. Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях отмечает тот факт, что в 2023 году «вилланы» выиграли 25 матчей Премьер-лиги – это лучший результат команды за всю её историю.

Отмечается, что в 2023 году «Астон Вилла» в Премьер-лиге набрала 81 очко. Больше баллов в этом календарном году в английском чемпионате раздобыл только «Манчестер Сити».

На текущую минуту «Астон Вилла» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.