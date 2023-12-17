«Арсенал» заинтересован в услугах нападающего «Борнмута» Доминика Соланке, об этом сообщает журналист Эдуардо Хагн.

По данным источника, воспитанник лондонского «Челси» является одним из приоритетных вариантов на случай, если не получится подписать нападающего Айвена Тони, за которого «Брентфорд» хочет получить больше 90 миллионов евро.

Контракт 26-летнего футболиста с «Борнмутом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Соланке принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.