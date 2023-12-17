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​«Лутон Таун» поделился новостями о состоянии Локьера – футболист перенёс остановку сердца во время матча

17 Декабря 2023 • 19:19 Комментировать
Борнмут
1:1
Лутон Таун

Субботний матч семнадцатого тура Английской премьер-лиги между «Борнмутом» и «Лутон Таун» был прерван по ходу второго тайма, поскольку капитан гостей Том Локьер перенёс остановку сердца. «Лутон» сделал новое заявление о состоянии футболиста.

«Том всё ещё проходит обследование и ожидает результатов, прежде чем будут сделаны следующие шаги по его выздоровлению. Мы просим все СМИ дождаться каких-либо обновлений – клуб сообщит о них, когда придёт время», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что матч между «Вест Хэмом» и «Лутон Таун» был прерван при счёте 1:1.

Прерванный матч АПЛ «Борнмут» - «Лутон» переиграют полностью

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Евро-Футбол.Ру,
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