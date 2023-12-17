​«Лутон Таун» поделился новостями о состоянии Локьера – футболист перенёс остановку сердца во время матча

Субботний матч семнадцатого тура Английской премьер-лиги между «Борнмутом» и «Лутон Таун» был прерван по ходу второго тайма, поскольку капитан гостей Том Локьер перенёс остановку сердца. «Лутон» сделал новое заявление о состоянии футболиста.

«Том всё ещё проходит обследование и ожидает результатов, прежде чем будут сделаны следующие шаги по его выздоровлению. Мы просим все СМИ дождаться каких-либо обновлений – клуб сообщит о них, когда придёт время», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что матч между «Вест Хэмом» и «Лутон Таун» был прерван при счёте 1:1.

Прерванный матч АПЛ «Борнмут» - «Лутон» переиграют полностью