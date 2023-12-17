«Астон Вилла» уже вторая после волевой победы над «Брентфордом»

«Астон Вилла» могла стать второй в субботу в случае победы над «Брентфордом», который сейчас не блещет и часто проигрывает. В первом тайме команды обменялись опасными моментами, а на 45-й минуте «пчелы» забили дважды подряд. Кин Льюис-Поттер получил мяч в штрафной после подачи с угла поля и расстрелял ворота вторым касанием. Йоан Висса сразу же повторной отправил мяч в сетку, но из офсайда. На 71-й минуте Бен Ми грубо сыграл в отборе мяча - удаление. Только на 77-й минуте бирмингемцы отыгрались, прошла подача на Алекса Морено, и тот пробил вратаря - 1:1. После углового мяч дошел до Олли Уоткинса, и тот вырвал победу для «вилланов», а также право выйти на второе место. Соперник - 12-й.