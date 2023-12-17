«Астон Вилла» уже вторая после волевой победы над «Брентфордом»

«Астон Вилла» могла стать второй в субботу в случае победы над «Брентфордом», который сейчас не блещет и часто проигрывает. В первом тайме команды обменялись опасными моментами, а на 45-й минуте «пчелы» забили дважды подряд. Кин Льюис-Поттер получил мяч в штрафной после подачи с угла поля и расстрелял ворота вторым касанием. Йоан Висса сразу же повторной отправил мяч в сетку, но из офсайда. На 71-й минуте Бен Ми грубо сыграл в отборе мяча - удаление. Только на 77-й минуте бирмингемцы отыгрались, прошла подача на Алекса Морено, и тот пробил вратаря - 1:1. После углового мяч дошел до Олли Уоткинса, и тот вырвал победу для «вилланов», а также право выйти на второе место. Соперник - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Льюис-Поттер Кин45'
|77'Морено Алекс (1:1)
|85'Уоткинс Олли (1:2)
Флеккен Марк•Йоргенсен Матиас Занка•Пиннок Итан•Ми Бен• 71'Расмуссен Мадс89' (Олакигбе Майкл (89') •Дамсгор Миккель68' (Ониика Фрэнк (68') • 90'Норгор Кристиан• 46'Янельт Витали 89'89' (Ярмолюк Егор (89') • 90'Годдос Саман• 86'Льюис-Поттер Кин68' (Мопе Нил (68') • 90'Висса Йоан76' (Коллинз Натан (76')
Мартинес Эмилиано• 90'Конса Эзри• 86'Карлос Диего Сантос•Торрес Пау II81' (Дзаньоло Николо (81') •Кэш Мэтти65' (Дуран Джон (65') • 87'Камара Бубакар I• 90'Макгинн Джон•Рамси Джакоб90' (Дендонкер Леандер (90') •Морено Алекс•Диаби Мусса65' (Бэйли Леон (65') • 80'Уоткинс Олли
17 декабря. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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