Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» уже вторая после волевой победы над «Брентфордом»

17 Декабря 2023 • 19:02 Комментировать
Брентфорд
1:2
Астон Вилла
окончен

«Астон Вилла» могла стать второй в субботу в случае победы над «Брентфордом», который сейчас не блещет и часто проигрывает. В первом тайме команды обменялись опасными моментами, а на 45-й минуте «пчелы» забили дважды подряд. Кин Льюис-Поттер получил мяч в штрафной после подачи с угла поля и расстрелял ворота вторым касанием. Йоан Висса сразу же повторной отправил мяч  в сетку, но из офсайда. На 71-й минуте Бен Ми грубо сыграл в отборе мяча - удаление. Только на 77-й минуте бирмингемцы отыгрались, прошла подача на Алекса Морено, и тот пробил вратаря - 1:1. После углового мяч дошел до Олли Уоткинса, и тот вырвал победу для «вилланов», а также право выйти на второе место. Соперник - 12-й.

Протокол игры  
Брентфорд1:2Астон Вилла
(1:0) Льюис-Поттер Кин45'  
  77'Морено Алекс (1:1)
  85'Уоткинс Олли (1:2)
Флеккен МаркЙоргенсен Матиас ЗанкаПиннок ИтанМи Бен  71'Расмуссен Мадс 89' (Олакигбе Майкл ( 89') Дамсгор Миккель 68' (Ониика Фрэнк ( 68'  90') Норгор Кристиан  46'Янельт Витали  89' 89' (Ярмолюк Егор ( 89'  90') Годдос Саман  86'Льюис-Поттер Кин 68' (Мопе Нил ( 68'  90') Висса Йоан 76' (Коллинз Натан ( 76')
Запасные: Баптист ШендонГуд ЧарлиСтракоша ТомасПирт-Харрис Милс
Мартинес Эмилиано  90'Конса Эзри  86'Карлос Диего СантосТоррес Пау II 81' (Дзаньоло Николо ( 81') Кэш Мэтти 65' (Дуран Джон ( 65'  87') Камара Бубакар I  90'Макгинн ДжонРамси Джакоб 90' (Дендонкер Леандер ( 90') Морено АлексДиаби Мусса 65' (Бэйли Леон ( 65'  80') Уоткинс Олли
Запасные: Проктор СэмЛенгле КлеманЧамберс КалумИроэгбунам ТимМаршалл Филип
17 декабря. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд Астон Вилла

Новости по матчу

Сегодня, 17 Декабря
19:33
​«Астон Вилла» установила клубный рекорд
16 Декабря
15:20
Ставка и прогноз на матч Брентфорд — Астон Вилла АПЛ — 17 декабря 2023
12 Декабря
23:42
«Арсенал» попробует арендовать Тони в январе
11 Декабря
00:40
Вероятность попадания «Астон Виллы» в Лигу чемпионов оценивается в 73%
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Арсенал Арсенал
Брайтон Брайтон
2
0
1.48 4.50 6.60
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3
0
1.88 3.70 4.00
Видео
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Астон Вилла Астон Вилла
1
2
2.65 3.65 2.50
Видео
18 мин
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
0
1.57 4.50 5.20
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Декабря
19:33 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» установила клубный рекорд
19:22 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить воспитанника «Челси» слухи
19:19 · Англия. Премьер-лига
​«Лутон Таун» поделился новостями о состоянии Локьера – футболист перенёс остановку сердца во время матча
19:02 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» уже вторая после волевой победы над «Брентфордом»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» трижды огорчил оборону «Вулверхэмптона»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» разобрался с «Брайтоном» и возглавил Премьер-лигу
18:33 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» назвали составы на очную битву
18:28 · Англия. Премьер-лига
Алиссон рассказал о восстановлении после недавней травмы
18:23 · Англия. Премьер-лига
Невилл: Никто не верит в «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ливерпулем»
17:52 · Англия. Премьер-лига
​«Боруссия» нацелилась на игрока «Манчестер Юнайтед»
17:41 · Англия. Премьер-лига
Алиссон — об Онана: На его плечах лежит большая ответственность - стать заменой Давида де Хеа
17:32 · Англия. Премьер-лига
Алиссон поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Юнайтед»
17:07 · Англия. Премьер-лига
Онана — о тен Хаге: Он прекрасный тренер
16:56 · Англия. Премьер-лига
Онана оценил выступление «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
Все новости
Рекомендуем