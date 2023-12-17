«Вест Хэм» трижды огорчил оборону «Вулверхэмптона»

В 17-м туре чемпионата Англии «Вест Хэм» играл дома против «Вулверхэмптона». Мохаммед Кудус из-за штрафной прицельно пульнул и открыл счет. Спустя 10 минут он же оформил дубль. Джаррод Боуэн на 45-й минуте попал в штангу. Во втором тайме Пабло Сарабия рано радовался голу - вне игры. А вот Боуэн замкнул красивую атаку своей команды - 3:0.
«Молотобойцы» теснят «МЮ» с седьмого места, соперник делит 12-ю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Кудус Мохаммед22'
|(2:0) Кудус Мохаммед32'
|(3:0) Боуэн Джаррод74'
Фабьянски Лукаш•Цоуфал Владимир 88'90' (Керер Тило (90') • 90'Зума Курт• 45'Агер Наиф•Эмерсон Палмиери•Соучек Томаш•Альварес Эдсон70' (Форнальс Пабло (70') •Уорд-Праус Джеймс•Кудус Мохаммед87' (Ингс Дэнни (87') •Боуэн Джаррод•Пакета Лукас87' (Дивин Мубама (87')
Бентли Даниел•Килман Макс•Доусон Крэйг•Гомеш Тоти 45'70' (Аит-Нури Раян (70') •Семеду Нелсон80' (Дойл Томми (80') •Лемина Марио80' (Доэрти Мэтт (80') •Гомес Жоао•Беллегард Жан-Рикнер•Хи-Чан Хван•Кунья Матеус•Сарабия Пабло
17 декабря. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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