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«Вест Хэм» трижды огорчил оборону «Вулверхэмптона»

17 Декабря 2023 • 19:00 Комментировать
Вест Хэм
3:0
Вулверхэмптон
окончен

В 17-м туре чемпионата Англии «Вест Хэм» играл дома против «Вулверхэмптона». Мохаммед Кудус из-за штрафной прицельно пульнул и открыл счет. Спустя 10 минут он же оформил дубль. Джаррод Боуэн на 45-й минуте попал в штангу. Во втором тайме Пабло Сарабия рано радовался голу - вне игры. А вот Боуэн замкнул красивую атаку своей команды - 3:0.

«Молотобойцы» теснят «МЮ» с седьмого места, соперник делит 12-ю строчку.

Протокол игры  
Вест Хэм3:0Вулверхэмптон
(1:0) Кудус Мохаммед22'  
(2:0) Кудус Мохаммед32'  
(3:0) Боуэн Джаррод74'  
Фабьянски ЛукашЦоуфал Владимир  88' 90' (Керер Тило ( 90'  90') Зума Курт  45'Агер НаифЭмерсон ПалмиериСоучек ТомашАльварес Эдсон 70' (Форнальс Пабло ( 70') Уорд-Праус ДжеймсКудус Мохаммед 87' (Ингс Дэнни ( 87') Боуэн ДжарродПакета Лукас 87' (Дивин Мубама ( 87')
Запасные: Огбонна АнджелоМавропанос КонстантиносБенрахма СаидАреола АльфонсКрессуэлл Аарон
Бентли ДаниелКилман МаксДоусон КрэйгГомеш Тоти  45' 70' (Аит-Нури Раян ( 70') Семеду Нелсон 80' (Дойл Томми ( 80') Лемина Марио 80' (Доэрти Мэтт ( 80') Гомес ЖоаоБеллегард Жан-РикнерХи-Чан ХванКунья МатеусСарабия Пабло
Запасные: Калайджич СашаКинг ТомасБуэно СантьягоТраоре БубакарСилва ФабиоБуэно Уго
17 декабря. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Вест Хэм

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Бесплатная ставка и прогноз на матч Вест Хэм — Вулверхэмптон АПЛ — 17 декабря 2023
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