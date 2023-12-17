«Вест Хэм» трижды огорчил оборону «Вулверхэмптона»

В 17-м туре чемпионата Англии «Вест Хэм» играл дома против «Вулверхэмптона». Мохаммед Кудус из-за штрафной прицельно пульнул и открыл счет. Спустя 10 минут он же оформил дубль. Джаррод Боуэн на 45-й минуте попал в штангу. Во втором тайме Пабло Сарабия рано радовался голу - вне игры. А вот Боуэн замкнул красивую атаку своей команды - 3:0.

«Молотобойцы» теснят «МЮ» с седьмого места, соперник делит 12-ю строчку.