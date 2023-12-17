«Арсенал» разобрался с «Брайтоном» и возглавил Премьер-лигу

В 17-м туре чемпионата Англии «Арсенал» играл против «Брайтона», который удивил отсутствием желания атаковать. Впрочем, и «канониры» не смогли создать очень уж много моментов. Первый реальный шанс появился в начале второго тайма. После подачи углового защитник неудачно сыграл головой у своих ворот, и Габриэль Жезус поразил пустой угол - 1:0. Еще один момент после корнера, метров с семи наносил удар Бен Уайт, а Льюис Данк вынес мяч с ленточки. Мартин Эдегор стрелял под перекладину - сэйв голкипера. Эдди Нкетиа прорвался к воротам и откатил на набежавшего Кая Хаерца - 2:0.
Этот результат позволяет «Арсеналу» выйти в лидеры, соперник откатился на девятое место.
Протокол игры
|(1:0) Жезус Габриэль53'
|(2:0) Хаверц Кай87'
Райя Давид•Уайт Бен• 38'Салиба Вильям•Габриэль дос Сантос•Зинченко Александр90' (Кивёр Якуб (90') •Эдегор Мартин•Райс Деклан•Хаверц Кай89' (Смит-Роу Эмиль (89') •Сака Букайо89' (Нелсон Райс (89') •Жезус Габриэль81' (Нкетиа Эдди (81') •Мартинелли Габриэл82' (Троссар Леандро (82')
Вербрюгген Барт•Вельтман Йоел27' (Хиншелвуд Джек (27') •Ван Хекке Ян-Поль•Данк Льюис•Милнер Джеймс60' (Педро Жоао (60') •Гросс Паскаль• 90'Гилмор Билли• 77'Адингра Симон79' (Уэлбек Данни (79') •Лаллана Адам60' (Роша Игор II (60') •Митома Каору• 43'Фергюсон Эван60' (Буонанотте Факундо (60')
Запасные: Стил Джейсон•Модер Якуб•Балеба Карлос•Дауд Махмуд
17 декабря. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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