«Арсенал» разобрался с «Брайтоном» и возглавил Премьер-лигу

В 17-м туре чемпионата Англии «Арсенал» играл против «Брайтона», который удивил отсутствием желания атаковать. Впрочем, и «канониры» не смогли создать очень уж много моментов. Первый реальный шанс появился в начале второго тайма. После подачи углового защитник неудачно сыграл головой у своих ворот, и Габриэль Жезус поразил пустой угол - 1:0. Еще один момент после корнера, метров с семи наносил удар Бен Уайт, а Льюис Данк вынес мяч с ленточки. Мартин Эдегор стрелял под перекладину - сэйв голкипера. Эдди Нкетиа прорвался к воротам и откатил на набежавшего Кая Хаерца - 2:0.

Этот результат позволяет «Арсеналу» выйти в лидеры, соперник откатился на девятое место.