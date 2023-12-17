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«Арсенал» разобрался с «Брайтоном» и возглавил Премьер-лигу

17 Декабря 2023 • 18:59 Комментировать
Арсенал
2:0
Брайтон
окончен

В 17-м туре чемпионата Англии «Арсенал» играл против «Брайтона», который удивил отсутствием желания атаковать. Впрочем, и «канониры» не смогли создать очень уж много моментов. Первый реальный шанс появился в начале второго тайма. После подачи углового защитник неудачно сыграл головой у своих ворот, и Габриэль Жезус поразил пустой угол - 1:0. Еще один момент после корнера, метров с семи наносил удар Бен Уайт, а Льюис Данк вынес мяч с ленточки. Мартин Эдегор стрелял под перекладину - сэйв голкипера. Эдди Нкетиа прорвался к воротам и откатил на набежавшего Кая Хаерца - 2:0.

Этот результат позволяет «Арсеналу» выйти в лидеры, соперник откатился на девятое место.

Протокол игры  
Арсенал2:0Брайтон
(1:0) Жезус Габриэль53'  
(2:0) Хаверц Кай87'  
Райя ДавидУайт Бен  38'Салиба ВильямГабриэль дос СантосЗинченко Александр 90' (Кивёр Якуб ( 90') Эдегор МартинРайс ДекланХаверц Кай 89' (Смит-Роу Эмиль ( 89') Сака Букайо 89' (Нелсон Райс ( 89') Жезус Габриэль 81' (Нкетиа Эдди ( 81') Мартинелли Габриэл 82' (Троссар Леандро ( 82')
Запасные: Льюис-Скелли МайлсУолтерс РеуэлРемсдейл АаронСедрик Соареш
Вербрюгген БартВельтман Йоел 27' (Хиншелвуд Джек ( 27') Ван Хекке Ян-ПольДанк ЛьюисМилнер Джеймс 60' (Педро Жоао ( 60') Гросс Паскаль  90'Гилмор Билли  77'Адингра Симон 79' (Уэлбек Данни ( 79') Лаллана Адам 60' (Роша Игор II ( 60') Митома Каору  43'Фергюсон Эван 60' (Буонанотте Факундо ( 60')
Запасные: Стил ДжейсонМодер ЯкубБалеба КарлосДауд Махмуд
17 декабря. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Брайтон

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