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​«Боруссия» нацелилась на игрока «Манчестер Юнайтед»

17 Декабря 2023 • 17:52 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» ищет возможности по усилению своего состава. Как сообщает Sunday Mirror, «шмели» запросили информацию по защитнику Серхио Регилону.

В настоящий момент Регилон выступает за «Манчестер Юнайтед» в аренде. Права на 27-летнего испанца принадлежат «Тоттенхэму».

В сезоне 2023/2024 Серхио Регилон провёл 10 матчей. В них защитник не отмечался результативными действиями. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 10 миллионов евро.

На текущий момент «Боруссия» занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги.

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