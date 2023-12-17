​«Боруссия» нацелилась на игрока «Манчестер Юнайтед»

Дортмундская «Боруссия» ищет возможности по усилению своего состава. Как сообщает Sunday Mirror, «шмели» запросили информацию по защитнику Серхио Регилону.

В настоящий момент Регилон выступает за «Манчестер Юнайтед» в аренде. Права на 27-летнего испанца принадлежат «Тоттенхэму».

В сезоне 2023/2024 Серхио Регилон провёл 10 матчей. В них защитник не отмечался результативными действиями. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 10 миллионов евро.

На текущий момент «Боруссия» занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги.