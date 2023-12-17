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​Прерванный матч АПЛ «Борнмут» - «Лутон» переиграют полностью

17 Декабря 2023 • 16:23 Комментировать
Борнмут
1:1
Лутон Таун

Матч семнадцатого тура Английской премьер-лиги между «Борнмутом» и «Лутон Таун» будет переигран полностью. Об этом на своих страницах пишет Daily Mail.

Источник указывает на правило Премьер-лиги L15. В нём говорится о том, что любой матч, прерванный с согласия судьи, переигрывается.

Напомним, что игра между «Борнмутом» и «Лутон Таун» была прервана в середине второго тайма из-за инцидента с Томом Локьером – капитан гостей перенёс остановку сердца. На момент остановки игры на табло горел счёт 1:1.

Премьер-лиге предстоит назначить дату матча между «Борнмутом» и «Лутон Таун».

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