​Прерванный матч АПЛ «Борнмут» - «Лутон» переиграют полностью

Матч семнадцатого тура Английской премьер-лиги между «Борнмутом» и «Лутон Таун» будет переигран полностью. Об этом на своих страницах пишет Daily Mail.

Источник указывает на правило Премьер-лиги L15. В нём говорится о том, что любой матч, прерванный с согласия судьи, переигрывается.

Напомним, что игра между «Борнмутом» и «Лутон Таун» была прервана в середине второго тайма из-за инцидента с Томом Локьером – капитан гостей перенёс остановку сердца. На момент остановки игры на табло горел счёт 1:1.

Премьер-лиге предстоит назначить дату матча между «Борнмутом» и «Лутон Таун».