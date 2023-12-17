​Зинченко и Жезус – в основе «Арсенала» на матч против «Брайтона»

В воскресенье «Арсенал» проведёт домашний матч против «Брайтона» в рамках 17-го тура Английской премьер-лиги. Наставник лондонской команды Микель Артета принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Райс, Эдегор, Хаверц, Сака, Мартинелли, Жезус.

Матч между «Арсеналом» и «Брайтоном» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.