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​Зинченко и Жезус – в основе «Арсенала» на матч против «Брайтона»

17 Декабря 2023 • 16:10 Комментировать
Арсенал
0:0
Брайтон
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перерыв

В воскресенье «Арсенал» проведёт домашний матч против «Брайтона» в рамках 17-го тура Английской премьер-лиги. Наставник лондонской команды Микель Артета принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Райс, Эдегор, Хаверц, Сака, Мартинелли, Жезус.

Матч между «Арсеналом» и «Брайтоном» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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