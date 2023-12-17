Тен Хаг: «Я уверен, что «Манчестер Юнайтед» победит «Ливерпуль»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пообщался с представителями СМИ в преддверии матча против «Ливерпуля» в рамках 17-го тура Английской премьер-лиги.

«У меня всегда есть вера в положительный результат. Перед каждым матчем я уверен, что мы победим. Буду готовить и настраивать команду только на победный результат в предстоящем матче», - приводит слова нидерландского тренера The Telegraph.

Матч «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «Энфилд» сегодня, 17 декабря. Начало поединка запланировано в 19:30 мск. Liveresult.ru организует текстовую онлайн-трансляцию игры.

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