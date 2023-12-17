«Манчестер Сити» пристально следит за звездой «Реала»

Немецкий хавбек Тони Кроос продолжает находиться в сфере трансферных желаний «Манчестер Сити». Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Представители английского топ-клуба пристально следят за ситуацией полузащитника в мадридском «Реале». Контракт 33-летнего игрока с «королевским» клубом истекает летом следующего года. «Ман Сити» хочет воспользоваться этим и подписать немца.

За «сливочных» Кроос выступает с 2014 года. Рыночная стоимость полузащитника сейчас оценивается в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги хавбек провел 16 матчей, записав на свой счет один забитый мяч и пять голевых передач.