Аргентинский атакующий полузащитник «Ривер Плейт» Клаудио Эчеверри может переехать в европейский топ-клуб.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Челси» и «Манчестер Сити» связались с представителями «Ривер Плейт», чтобы узнать информацию о возможном трансфере 17-летнего хавбека. Отмечается, что «Барселона» по-прежнему заинтересована в подписании Эчеверри, но каталонцам будет проблематично оформить сделку из-за финансового fair-play.

По данным источника, сумма отступных за Эчеверри составляет 25 миллионов евро, однако в последние дни трансферного окна она может вырасти до 30 миллионов.

Напомним, ранее «Ривер Плейт» отказался продавать своего игрока «Барселоне», которая предложила менее 25 миллионов евро.