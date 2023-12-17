Уткин сделал прогноз на матч «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»

Популярный блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением о центральном поединке 17-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» - одно из самых главных противостояний. «МЮ» очень уж прибит обстоятельствами последних недель. Поэтому полагаю, что «Ливерпуль» победит», - гласит сообщение Уткина в социальных сетях.

Поединок «Ливерпуля» против «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 17 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на Liveresult.ru.