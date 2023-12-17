Тен Хаг - об игроках «Манчестер Юнайтед»: «Иногда нужно дать под зад»

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг, занимающий пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», поведал о методах работы с подопечными.

«Почти с каждым футболистом нужно применять разные методы. Иногда стоит обнять, а порой дать под зад. Это имеет значение в работе с командой. Какой подход используете вы: объятия или пинок под зад?» - приводит слова наставника The Telegraph.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» провально выступил в Лиге чемпионов, заняв последнее место в группе. В чемпионате Англии манкунианцы занимают шестое место. Ближайший поединок «красные дьяволы» проведут против «Ливерпуля» 17 декабря.

Тен Хаг ответил на вопрос об увольнении из «Манчестер Юнайтед»