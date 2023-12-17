Романо назвал следующий клуб нападающего Тони

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо высказался касательно будущего форварда Айвена Тони, правами на которого владеет «Брентфорд».

«Я знаю одну деталь относительно будущего Тони. Если он захочет сменить клуб в зимнее трансферное окно, то выберет «Арсенал». Поговаривают, что Айвен будет рад присоединиться к «канонирам», - рассказал журналист на канале Kick.

В минувшем сезоне АПЛ Айвен сыграл 33 матча, в которых записал себе в актив 20 голов и четыре результативные передачи. Трансферная стоимость форварда оценивается в 35 миллионов евро, а его контракт рассчитан до лета 2025 года.