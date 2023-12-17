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Айвен Тони выбрал себе новый клуб в АПЛ

17 Декабря 2023 • 11:56 Комментировать

27-летний форвард «Брентфорда» Айвен Тони определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру. Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, нападающий решил перейти в лондонский «Арсенал».

Стоит отметить, что в настоящий момент Тони отбывает дисквалификацию за нарушение регламента о ставках. Он может вернуться на поле в середине следующего месяца.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги Айвен провел 33 поединка, в которых записал на свой счет 20 забитых мячей и четыре результативные передачи. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро, а его контракт рассчитан до середины 2025 года.

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