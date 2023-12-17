Озил потроллил ди Каприо, не знающего о существовании «Арсенала»

Экс-футболист сборной Германии и лондонского «Арсенала» Месут Озил подшутил над известным американским актером Леонардо ди Каприо. Во время пресс-конференции обладатель «Оскара» заявил, что не знает о существовании «канониров».

«Арсеналу» больше 25 лет, так зачем ему об этом знать?» - оставил сообщение немец в своих социальных сетях.

Ранее в прессе сообщалось, что ди Каприо выбирает для отношений девушек, не достигших 25-летнего возраста.

Озил защищал цвета лондонского коллектива с 2013 по 2021 год. В составе «канониров» полузащитник провел 254 поединка, в которых отметился 44 забитыми мячами и 79 голевыми передачами.