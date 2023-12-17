Вартапетов - об остановке сердца игрока «Лутона»: «Очень серьёзный сигнал»

Известный спортивный врач Михаил Вартапетов прокомментировал остановку сердца защитника «Лутона» Тома Локьера во время поединка против «Борнмута» в рамках 17-го тура Английской премьер-лиги.

«Первое, что приходит в голову - надо завершать карьеру. Это очень серьезный сигнал для полноценного углубленного обследования», - приводит слова Вартапетова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 29-летний футболист потерял сознание на 62-й минуте матча. После этого было принято решение о приостановке поединка.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Локьер провел 14 поединков за «Лутон». Защитник забил гол, отдал результативную передачу и получил четыре желтые карточки.