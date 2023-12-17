Роналду и Месси не попали в топ-3: назван лучший футболист 2000-х

Бывший полузащитник национальной сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Роналдиньо признан лучшим футболистом 2000-х годов по версии журналистов портала FourFourTwo.
Вторую строчку в данном рейтинге занял экс-нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри. Топ-3 замкнул бывший форвард мадридского «Реала» и миланского «Интера» Роналдо.
В десятку лучших также были включены: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Зинедин Зидан, Хави Эрнандес, Андрес Иньеста, Луиш Фигу и Андреа Пирло.
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