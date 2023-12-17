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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» нашёл нового форварда

17 Декабря 2023 • 10:39 Комментировать

Форвард «Салернитаны» Булайе Диа имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах Tribal Football.

Как стало известно журналистам, в подписании нападающего заинтересован лондонский «Арсенал». Итальянский клуб готов отпустить Булайе, если за него предложат порядка 22 миллионов евро. Также интерес к Диа проявляет «Эвертон».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 27-летний нападающий провел 11 поединков. Булайе отметился четырьмя забитыми мячами. После 15 туров Серии А «Салернитана» набрала восемь очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

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