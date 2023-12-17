Дайер может сменить «Тоттенхэм» на клуб Серии А

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Эрик Дайер может покинуть Туманный Альбион и переехать в Италию, об этом информируют журналисты Tribal Football.

По данным источника, в трансфере игрока заинтересован «Наполи». Переход игрока в неаполитанский клуб может быть оформлен в январское трансферное окно. Трудовое соглашение Дайера с лондонцами истекает летом следующего года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Дайер провел всего две встречи. В текущем сезоне итальянской Серии А «Наполи» набрал 27 баллов после 16 поединков. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице.