Галлахер прокомментировал победу «Челси»

Хавбек лондонского «Челси» Конор Галлахер подвел итоги поединка 17-го тура Английской премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед». «Пенсионеры» отпраздновали победу со счетом 2:0.

«Нам пришлось проявить терпение, чтобы добиться такого прорыва. При этом нужно отдать дань уважения сопернику. Игроки «Шеффилда» усложняли нашу задачу, они хорошо действовали в обороне. После первого гола мы полностью контролировали ситуацию. Команда показала хорошее выступление», - передает слова полузащитника пресс-служба клуба.

После 17 туров «Челси» набрал 22 очка и занимает лишь десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.