Мудрик - худший игрок «Челси» в матче с «Шеффилдом»

Атакующий полузащитник Михаил Мудрик признан худшим игроком лондонского «Челси» во вчерашнем матче 17-го тура Английской премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед» по версии Sofascore.

Украинский легионер получил оценку 6,4 балла. Это самый низкий показатель в составе «пенсионеров». Лучшим футболистом «Челси» был признан Коул Палмер – 8,5. Он забил гол и сделал результативную передачу в прошедшей встрече.

Поединок завершился победой лондонского коллектива со счетом 2:0. После 17 туров подопечные Маурисио Почеттино набрали 22 балла и располагаются на десятой позиции в турнирной таблице.