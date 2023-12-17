Гакпо - о 7:0 с «Манчестер Юнайтед»: «Надеюсь, «Ливерпуль» сможет повторить»

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка 17-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

«В прошлом сезоне мы разгромили «МЮ» со счетом 7:0. Это был отличный поединок. «Ливерпуль» полностью доминировал на поле и забил много голов. В какой-то момент ты перестаешь обращать внимание на счет, а просто хочешь доминировать и забивать мячи. В тот день мы отлично выступили. Надеюсь, сможем это повторить», - передает слова форварда Goal.

Матч состоится на «Энфилде» сегодня, 17 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.