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«Арсенал» может купить нападающего за 130 миллионов евро

17 Декабря 2023 • 08:47 Комментировать

Центрфорвард «Наполи» Виктор Осимхен может следующим летом сменить клубную прописку. Как сообщает аккаунт MoArsenal86, подписать нигерийского бомбардира собирается лондонский «Арсенал».

По сведениям источника, «канониры» могут потрать на переход Осимхена от 120 до 134 миллионов евро. При этом неаполитанцам интересен нападающий лондонцев Габриэль Жезус. «Арсенал» может включить бразильца в сделку, таким образом снизив отступные за нигерийца.

В прошлом сезоне Осимхен стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии. В нынешней кампании нападающий принял участие в 16 поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Наполи Габриэль Жезус Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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