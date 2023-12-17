«Арсенал» может купить нападающего за 130 миллионов евро

Центрфорвард «Наполи» Виктор Осимхен может следующим летом сменить клубную прописку. Как сообщает аккаунт MoArsenal86, подписать нигерийского бомбардира собирается лондонский «Арсенал».

По сведениям источника, «канониры» могут потрать на переход Осимхена от 120 до 134 миллионов евро. При этом неаполитанцам интересен нападающий лондонцев Габриэль Жезус. «Арсенал» может включить бразильца в сделку, таким образом снизив отступные за нигерийца.

В прошлом сезоне Осимхен стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии. В нынешней кампании нападающий принял участие в 16 поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей и три результативные передачи.