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Нагельсманн – об игре Хаверца слева в защите: «С этим покончено»

17 Декабря 2023 • 03:29 Комментировать
Арсенал
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Брайтон
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Через 13 ч. 6 мин.

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн больше не планирует задействовать Кая Хаверца на фланге обороны.

Атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» пробовался на непривычной для себя позиции в ноябрьских товарищеских матчах «бундестим» против сборных Австрии и Турции. Немецкая национальная команда проиграла обе встречи, однако сам Хаверц отметился забитым голом.

«С этим покончено. Он больше не будет выходить слева в защите, хоть этот эксперимент и не был провальным – Кай отлично себя проявил в обеих играх», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Нагельсманна.

На домашнем для себя Евро-2024 сборная Германии сыграет против соперников из Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Арсенал Лондон Юлиан Нагельсманн Кай Хаверц ещё теги

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