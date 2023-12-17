Нагельсманн – об игре Хаверца слева в защите: «С этим покончено»

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн больше не планирует задействовать Кая Хаверца на фланге обороны.

Атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» пробовался на непривычной для себя позиции в ноябрьских товарищеских матчах «бундестим» против сборных Австрии и Турции. Немецкая национальная команда проиграла обе встречи, однако сам Хаверц отметился забитым голом.

«С этим покончено. Он больше не будет выходить слева в защите, хоть этот эксперимент и не был провальным – Кай отлично себя проявил в обеих играх», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Нагельсманна.

На домашнем для себя Евро-2024 сборная Германии сыграет против соперников из Шотландии, Венгрии и Швейцарии.