Постекоглу: «Я доволен прогрессом «Тоттенхэма», но впереди долгий путь»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу признался, что доволен развитием команды.

Австралиец занял пост у руля «шпор» перед началом текущего сезона. После 17 туров Премьер-лиги команда занимает пятую строчку в турнирной таблице.

«Перестройка «Тоттенхэма»? Я никогда не указывал точных сроков, в которые необходимо уложиться, но, думаю, уже в первых предсезонных играх было видно, что игроки принимают требования. Пожалуй, они действительно восприимчивы, открыты для нового, если учесть, насколько всё поменялось по сравнению с прошлым сезоном. Я работаю с фантастическими футболистами, что тоже имеет важное значение. Могу сказать, что я доволен прогрессом, но впереди долгий путь», – приводят английские СМИ слова Постекоглу.