«Манчестер Сити» может составить конкуренцию другим топ-клубам в борьбе за полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальинью.

В числе претендентов на португальца фигурирует «Бавария», едва не подписавшая опорного хавбека ещё летом, а также лондонский «Арсенал». По сведениям Daily Star, в борьбу за 28-летнего игрока включился «Манчестер Сити». Стоимость потенциального трансфера оценивается в 50 млн фунтов стерлингов (около 58 млн евро). Переход может состояться уже в январе.

Жоау Пальинья принял участие в 16 матчах «Фулхэма» в текущем сезоне, записав на свой счёт два забитых мяча и одну результативную передачу.