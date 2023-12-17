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Ещё один гранд АПЛ нацелился на Пальинью слухи

17 Декабря 2023 • 02:50 Комментировать
Фулхэм
...
Бёрнли
23.12 18:00

«Манчестер Сити» может составить конкуренцию другим топ-клубам в борьбе за полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальинью.

В числе претендентов на португальца фигурирует «Бавария», едва не подписавшая опорного хавбека ещё летом, а также лондонский «Арсенал». По сведениям Daily Star, в борьбу за 28-летнего игрока включился «Манчестер Сити». Стоимость потенциального трансфера оценивается в 50 млн фунтов стерлингов (около 58 млн евро). Переход может состояться уже в январе.

Жоау Пальинья принял участие в 16 матчах «Фулхэма» в текущем сезоне, записав на свой счёт два забитых мяча и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бавария Манчестер Сити Арсенал Лондон Жоау Пальинья трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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