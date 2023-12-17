Ассистент Постекоглу отказал клубу Чемпионшипа

Крис Дэвис, работающий ассистентом Анге Постекоглу в «Тоттенхэме», получил предложение от «Суонси».

В начале декабря должность рулевого «лебедей» покинул Майкл Дафф. Валлийский клуб обратился к Дэвису, предложив тому пост главного тренера, однако специалист ответил отказом, сообщает BBC Sport Wales. 38-летний англичанин решил остаться в тренерском штабе Анге Постекоглу.

Крис Дэвис стал помощником австралийского наставника «Тоттенхэма» перед началом текущего сезона. Ранее он помогал Брендану Роджерсу в «Лестере», шотландском «Селтике» и «Ливерпуле», а также недолго занимал должность в штабе Юргена Клоппа, когда тот только возглавил «красных».

«Суонси» занимает 18-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.